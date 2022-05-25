اتفاقية عمل وتعاون مشترك بين اتحاد النقابات ومركز الإرشاد

وطن: وقع صباح هذا اليوم، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد"، و"خولة الأزرق" رئيس مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، اتفاقية عمل وتعاون مشترك بينهما، وذلك اعتماداً على نقاط التقاطع والتلاقي بين المؤسستين، سيما في مجال دعم النساء العاملات وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي لهن، لتعميق تدابير القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له النساء في بيئة العمل.

حيث تعاقد الجانبان، على القيام بمجموعة من الأنشطة الهادفة إلى توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للنساء العاملات، وذلك على امتداد عامين ميلاديين بدءاً من تاريخه، وإنجاز ما ورد ذكره والتفاهم عليه بينهما، وبناء نظام شكاوى إلكتروني، وتدريب الكوادر المكلفة بالعمل على هذا النظام، بما في ذلك تنفيذ ورش عمل مركزية لشرح آلية عمله.

كما اتفق الجانبان، على إعداد الخطط الإعلامية اللازمة للمشروع، وتنفيذ الحملات الإعلامية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بوساطة النشرات التوعوية والإرشادية، وتصميم البوسترات التوضيحية، وعقد لقاءات العمل اللازمة مع صناع القرار الوطنيين، ومتابعة التحديثات المتعلقة باللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور.

كما اتفق الجانبان، على إعداد اتفاقية موحدة للعمل اللائق، تشترط توفر معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وصولاً إلى حفظ كرامة المرأة العاملة على نحو تام، والعمل سوياً على أجندة الأنشطة المتعلقة بالتحالف الوطني "معا نحو بناء قانون عمل عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية"، وعكس أنشطته بما يتقاطع مع أنشطة المشروع.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في مدينة البيرة بحضور ومشاركة أعضاء الأمانة العامة "محمد البدري" سكرتير الدائرة القانونية في الاتحاد، و"عائشة حموضه" سكرتير دائرة المرأة في الاتحاد، وجمع من النقابيين والنقابيات من أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.