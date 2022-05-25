الاحتلال يرفع حالة التأهب استعداداً لمسيرة الاعلام الاستفزازية في القدس

وطن:رفعت شرطة الإحتلال اليوم الأربعاء ، حالة التأهب في صفوف قواتها في مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل تحسباً من اندلاع مواجهات، وذلك في ظل سماحها لـ"مسيرة الإعلام" الاستفزازية في القدس مطلع الأسبوع المقبل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن حركة تضم " ضباط متقاعدين من جيش الاحتلال " حذرت من تداعيات مسيرة الأعلام التي من المتوقع مرورها من باب العامود إلى طريق الواد مرورا بالحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق، وطالبوا بإعادة النظر بالسماح بإقامتها في المسار الذي حدده أنصار اليمين المتطرف.

وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة قد حذرت سلطات الاحتلال والوسطاء من مغبة تنظيم المسيرة بمسارها الحالي مهددة بالرد عليها في حال جرت.