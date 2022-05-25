فيليب موريس إنترناشونال تصدر تقريرها المتكامل لعام 2021، وتقدم إستراتيجية جديدة للاستدامة ومؤشر الاستدامة



يبيّن التقرير التقدم المحرز تجاه تحقيق أهداف الاستدامة

يقدّم لأصحاب المصلحة المستجدات حول تحول الشركة لتسريع إنهاء التدخين

وطن:.- أصدرت شركة فيليب موريس إنترناشونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزNYSE: PM ) تقريرها السنوي المتكامل الثالث ، والذي يتضمن بياناً محدثاً للأغراض، وإطار عمل بيئي واجتماعي وإداري جديد، بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول الرؤية الإستراتيجية لشركة فيليب موريس إنترناشونال، وأدائها، وحوكمتها ونموذج خلق القيمة. تم إعداد المحتوى من خلال تقييم رسمي للأهمية النسبية للاستدامة تم إجراؤه في عام 2021.

وفي هذا الصدّد قال ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "إن الاستدامة وأداء الأعمال مترابطان تماماً ويعزز كل منهما الآخر، وإن أفعالنا - المبنية على البيانات والعلوم والحقائق - تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. فشركة فيليب موريس إنترناشونال تلتزم بسعيها لكي تكون عاملاً للتغيير ومناصرة للقيم الإيجابية. ونحن ندرك أن عملنا يجب أن يصبح مزوداً لبدائل التدخين المستمر الفعالة للمدخنين البالغين الذين لا يقلعون عنه. ولتحقيق ذلك، تضع شركتنا جهودها في التركيز على المستهلك والتكنولوجيا والعلوم والابتكار. أما فيما يتعلق بالمدى البعيد، نعمل أيضاً على توسيع أعمالنا لتشمل مجالات أخرى تتجاوز التبغ والنيكوتين مثل الرعاية الصحية والعافية".

لقد وسعت شركة فيليب موريس إنترناشونال رأس مالها الاجتماعي والبشري والفكري والمصنّع بطرق تسمح لها بالمضي قدماً إلى الأمام، وتحويل التركيز إلى هدفها طويل الأجل من إحداث ضرر أقل إلى إحداث تأثير إيجابي صاف على المجتمع. وتضمن التغييرات التي تم إجراؤها على بيان الأغراض للشركة أنه لا يزال يمثل تمثيلاً حاضراً وعادلاً لاستراتيجية الشركة، مما يوسع الأفق الأخير من تحقيق مستقبل خالٍ من التدخين ليشمل أيضاً الجهود الاستراتيجية طويلة الأجل لشركة فيليب موريس إنترناشونال لتصبح شركة تتمحور أعمالها ومنتجاتها حول أسلوب الحياة والعافية والرعاية الصحية.

وساعد تقييم أهمية الاستدامة للشركة لعام 2021 في تحديد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي يجب على شركة فيليب موريس إنترناشونال تحديد أولوياتها وتركيز مواردها عليها.وقامت فيليب موريس إنترناشونال لاحقاً بإعادة تصميم إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع تمييز مجالين مختلفين من الموضوعات: تلك المتعلقة بمنتجات فيليب موريس إنترناشونال وتلك المتعلقة بعملياتها التجارية. وهذا التمييز يشكّل أساس النهج الجديد الذي تتبعه فيليب موريس إنترناشونال للاستدامة، والذي يتكون من ثماني استراتيجيات واضحة قائمة على تحقيق أثر إيجابي، والذي يهدف إلى معالجة موضوعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأكثر جوهرية. وتترافق هذه الاستراتيجيات الثماني – أربع منها تهدف إلى معالجة أثر منتجات فيليب موريس إنترناشونال وأربع تهدف إلى معالجة التأثير التشغيلي للشركة – مع إطار عمل قوي من تسعة عوامل متعلقة بالحوكمة.تم تجديد خارطة الطريق للشركة لعام 2025 وفقاً لذلك، وهي تتكون الآن من 11 هدفاً مرتبطة بشكل مباشر بهذه الاستراتيجيات الثمانية، وهي تشرح بجلاء الآثار الاجتماعية والبيئية التي تهدف شركة فيليب موريس إنترناشونال إلى تحقيقها. علاوة على ذلك، ولتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف بوضوح، أدخلت شركة فيليب موريس إنترناشونال 19 مؤشر أداء رئيسي ملموس لعرض كيفية تعريف الشركة للنجاح وتقييم التقدم المحرز بشفافية، مما يجعل تحسينها قابلاً للقياس والتحقق منه على حد سواء. وإجمالاً، تشكل مؤشرات الأداء الرئيسية هذه مؤشر الاستدامة الجديد للشركة، والذي يربط بشكل واضح 30 في المائة من برنامج المكافآت طويل الأجل للشركة بأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

من جهته، قال إيمانويل بابو، المدير المالي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، "أنا فخور بأن أكون قادراً على القول إن برنامج مكافآت التنفيذيين لدينا يعكس الآن التزامنا بوضع الاستدامة في صميم إستراتيجيتنا المؤسسية. ويعمل مؤشر الاستدامة الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشونال على مواءمتنا بشكل أكبر مع مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يشكل رابطاً قوياً بين ممارسات التعويض التنفيذي لدينا وأداء الشركة على المدى القصير والطويل في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

في تقريرها المتكامل لعام 2021 وبما يتماشى مع استراتيجيتها الجديدة، وضعت شركة فيليب موريس إنترناشونال التقدم المحرز في فئتين: أثر منتجاتها وأثر عملياتها. وتشمل النقاط البارزة ما يلي:

أثر المنتج *

 21.7 مليون* مستخدم بالغ لمنتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان اعتباراً من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021، منهم 15.3 مليون* تحولوا وتوقفوا عن التدخين؛ ارتفاع العدد من 18.3 مليون* و13.0 مليون* على التوالي، في عام 2020.

 29.1% من صافي الإيرادات المعدلة المستمدة من المنتجات الخالية من الدخان، والتي كانت متاحة للبيع في 71 سوقاً حول العالم بحلول نهاية العام؛ ارتفاع الأرقام من 23.8%* و64 على التوالي، التي كانت في عام 2020.

 99% من الإنفاق المعدل على البحث والتطوير على المنتجات الخالية من الدخان بلغ إجماليه 566 مليون دولار أميركي، وهو ما يتوافق مع النسبة ولكنه أعلى بنسبة 14% من حيث القيمة الدولارية من مبلغ 495 مليون دولار أميركي تم إنفاقه في عام 2020.

 نسبة 86% من معدل إعادة التدوير لأجهزة "آيكوس" التي تمت إعادتها إلى مراكز إعادة التدوير المركزية لدينا، النسبة المئوية للمتوسط المرجح لكل جهاز معاد تدويره، مقابل 84% في عام 2020.

الأثر العملي *

 نسبة 39.7% من المناصب الإدارية تشغلها نساء، على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2022 البالغ 40%.

 أُجريت خمسة تقييمات لأثر حقوق الإنسان منذ عام 2018 في البلدان الأكثر عرضة للخطر وخطط العمل قيد التنفيذ، ارتفاعاً من أربعة تقييمات في عام 2020.

 نسبة 67% من المزارعين المتعاقدين الذين يزودون التبغ إلى شركة فيليب موريس إنترناشونال الذين يكسبون دخلاً معيشياً، بإرتفاع من نسبة 48% في عام 2020.

 خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتجسدة في سلسلة القيمة (النطاق 1 + 2 + 3) بنسبة 18% والانبعاثات من العمليات المباشرة (النطاق 1 + 2) بنسبة 33% مقارنة بخط الأساس لعام 2019.

 100% من التبغ الذي يتم شراؤه بدون خطر إزالة الغابات الأولية والمحمية.

وفي معرض الحديث عن التقرير قالت جينيفر موتليس، كبيرة مسؤولي الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشونال: "يهدف تقريرنا المتكامل لعام 2021 إلى تناول طلبات الحصول على معلومات أكثر قوة وقابلية للمقارنة وموثوقية حول مخاطر وأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتحول شركتنا، مما يوفر لأصحاب المصلحة رؤية المستقبل الذي نعمل على تحقيقه. كان عام 2021 حافلاً بالإنجازات، لكن التحديات لا تزال قائمة. وبينما نواصل التحول والتعلم واكتشاف طرق أفضل لتطوير الحلول التي لها تأثير هادف، نأمل أن تؤدي شفافيتنا واستعدادنا للمشاركة إلى إطلاق حوار مع أولئك الذين يمكنهم المساعدة في تسريع وتيرة التغيير ".

يأخذ إعداد التقرير المتكامل لعام 2021 في الاعتبار إرشادات المعايير والأطر الدولية، بما في ذلك: المبادرة العالمية للتقارير، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومؤسسة الإبلاغ عن القيمة، بما في ذلك استخدام معايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة، ومبادئ التفكير المتكامل، وإطار إعداد التقارير المتكامل، وبعض التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.

لقراءة التقرير، يُرجى زيارة تقرير شركة فيليب موريس إنترناشونال المتكامل لعام 2021؛ لمعرفة المزيد عن الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشونال، يرجى النقر هنا لزيارة الموقع الإلكتروني.

ريادة فيليب موريس إنترناشيونال لتحقيق مستقبل خالٍ من الدخان

تسعى فيليب موريس إنترناشيونال، شركة التبغ العالمية الرائدة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان وتعمل على تطوير محفظتها الإنتاجية على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. وتتكون المحفظة الحالية لمنتجات الشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك المنتجات التي تعتمد تسخين التبغ بدلا من حرقه، ومنتجات بخار التبغ، ومنتجات النيكوتين الفموية، والتي تُباع في الأسواق خارج الولايات المتحدة. منذ عام 2008، رصدت شركة فيليب موريس إنترناشيونال أكثر من 9 مليارات دولار أميركي لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان وإثباتها علمياً وتسويقها تجارياً لتقديم بدائل أفضل للبالغين الذين لولا ذلك سيستمرون في التدخين التقليدي، بهدف إنهاء بيع السجائر تماماً. ويشمل ذلك بناء قدرات تقييم علمية عالمية المستوى، لا سيما في مجالات علم السموم للنظم قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد التسويق. وقد منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) ترخيصاً لتسويق نُسخ من جهاز "آيكوس بلاتفورم 1" IQOS Platform 1 والمواد المستهلكة الخاصة بالجهاز من شركة فيليب موريس إنترناشيونال بإعتبارها منتجات تبغ معدلة المخاطر (MRTP)، إذ ارتأت انّ نظام تعديل التعرض لهذه المنتجات مناسب لتعزيز الصحة العامة. واعتباراً من 31 آذار/مارس 2022، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 71 سوقاً. ونظراً لتمتع شركة فيليب موريس إنترناشيونال بأساس متين وقدرات كبيرة في علوم الحياة، أعلنت الشركة في شهر شباط/فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الصحة والعافية وتقديم منتجات وحلول مبتكرة مدعومة علمياً تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمرضى غير الملباة وتحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع.

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* تشمل الأرقام المقدمة لعامي 2021 و2020 روسيا وأوكرانيا. وبالنظر لعدم اليقين والتقلبات فيما يتعلق بعمليات الشركة في روسيا وأوكرانيا، قدمت فيليب موريس إنترناشونال في بيان أرباح الربع الأول من عام 2022 الصادر عن الشركة بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2022، أرقاماً ومقارنات على أساس افتراضي تقديري، الذي يستثني عمليات الشركة في هذين السوقين لجميع الفترات ويوفر رؤية أكثر قابلية للمقارنة لأداء أعمال فيليب موريس إنترناشونال