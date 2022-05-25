هيئة مقاومة الجدار: المحمية التي استولى الاحتلال عليها في اريحا تشمل 5280 دونما من اراضي المواطنين الخاصة

وطن: ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المنطقة التي اعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها كمحمية طبيعية في منطقة اريحا، والبالغة مساحتها نحو 22 ألف دونم، تشمل 5280 دونما من الاراضي الخاصة للمواطنين.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار في بيان بخصوص المحمية التي كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية عن قرار حكومة الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة العوجا بمحافظة أريحا، تقع في منطقة وادي المكلك، النبي موسى، التي يطلق عليها الاحتلال اسم (ناحال أوغ) في محافظة اريحا وليس في منطقة العوجا.

واشارت الى ان سلطات الاحتلال اصدرت قرارها بالسيطرة عليها يوم 10/نيسان 2022 وليس صبيحة هذا اليوم.

المحمية الطبيعية التي سيطرت عليها دولة الاحتلال الشهر الفائت تشمل أراض خاصة فلسطينية تبلغ مساحتها 5280 دونم، في حين تبلغ مساحة المحمية بالكامل 22 ألف دونم.

تشير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن هذه المنطقة جرى الحديث عنها منذ أواسط الثمانينات حول نية الحكومة السيطرة عليها، لكن وما أن جاءت الحكومة السابقة وتحديداً في العام 2020 حتى تم تقديم المخططات ونقاشها في أروقة الإدارة المدنية ، إلى أن أعلن الاحتلال السيطرة عليها في الشهر الفائت.

تؤكد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مرة أخرى، أن "إسرائيل" بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، تنتهك في كل تصرفاتها العنجهية أبسط قواعد القانون الدولي الذي يجرّم هذا النوع من الإجراءات، ناهيك عن أن حجج ما يسمى بإعلان المحميات الطبيعية أو السيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية، ما هو إلا ذريعة من مجمل ذرائع السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية ومصادرتها لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، ولا تكتفي دولة الاحتلال بذلك، بلا تمارس تمميزاً عنصرياً بالسماح للمستعمرين اليهود بالدخول إليها واستخدامها ورعي مواشيها، الأمر الذي تحظره تماماً على المزارعين الفلسطينيين.