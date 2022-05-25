جماهير غفيرة تشيع الشهيد الفتى غيث يامين في نابلس

وطن: شيّع مئات المواطنين في مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى غيث رفيق يامين (16 عامًا) الذي ارتقى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم خلال مواجهات قرب مقام يوسف الذي اقتحمه المستوطنون والجيش.

وانطلق موكب تشييع الفتى يامين من مستشفى رفيديا واتجه إلى وسط المدينة حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه في ميدان الشهداء، قبل أن ينقل الى منزل عائلته في حي رأس العين بالبلدة القديمة من نابلس، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ويوارى الثرى في المقبرة الغربية.

وكان الفتى يامين وهو طالب في الصف العاشر، أصيب بعيار ناري في رأسه، اطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم منطقة مقام يوسف برفقة مجموعات من المستوطنين.

واصيب خلال المواجهات التي اندلعت اثناء اقتحام الجيش والمستوطنين المدينة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال المعدنية فضلا عن اصابة العشرات بحالات اختناق.

(الصورة نقلا عن وكالة وفا- عدسة ايمن نوباني)