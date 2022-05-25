الاحتلال يعلن الاستيلاء على محمية العوجا البالغة مساحتها 22 ألف دونم

وطن: أقرت سلطات الاحتلال الاستيلاء على أكبر محمية طبيعة في الضفة الغربية منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية فارس عطيلة وقع الشهر الماضي على امر عسكري اسرائيلي يقضي بالسيطرة على محمية عين العوجا البالغة مساحتها 22 ألف دونم، وتعتبر اكبر محمية طبيعية في الضفة.

وكواحد من أساليب الاستيطان فقد لجأت سلطات الاحتلال على مر السنين لاعلان مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية كمحميات طبيعية، سرعان ماتقوم بالاستيطان فيها او في أجزاء منها.

وقالت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية، في بيان، تعليقا على ذلك بأن "الإعلان عن السيطرة على المحمية ليس هدفه الحفاظ عليها بقدر ما هو مرتبط بالاستيلاء على الأرض، وأن المحميات الطبيعية تعد إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الفلسطينيين عن أراضيهم".