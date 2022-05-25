تحقيق لشبكة CNN يؤكد أن شيرين أبو عاقلة استهدفت من قبل قوات الاحتلال

رام الله - وطن: أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن التحقيقات التي أجرتها والأدلة التي جمعتها، تؤكد أن الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت يوم 11 أيار، استهدفت من قبل قوات جيش الاحتلال.

وقالت الشبكة الأمريكية إن التحقيق الذي أجرته يقدم أدلة جديدة، بما في ذلك مقطعا فيديو لمسرح إطلاق النار، ويؤكد أنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة في اللحظات التي سبقت وفاتها، ولا يوجد أي تبادل لإطلاق النار.

وتشير مقاطع الفيديو التي حصلت عليها الشبكة والمدعومة بشهادة ثمانية شهود عيان ومحلل صوتي وخبير أسلحة متفجرة، إلى أبو عاقلة قتلت في هجوم استهدفها من قبل قوات الاحتلال.

وأكدت الشبكة أنها استعرضت ما مجموعه 11 مقطع فيديو تظهر المشهد والقافلة العسكرية الإسرائيلية من زوايا مختلفة، قبل وأثناء وبعد مقتل أبو عاقله.

وكان شهود العيان الذين كانوا يصورون الصحفية وقت إطلاق النار عليهم أيضا في مرمى النيران وتراجعوا عند بدء إطلاق النار، لذا لم يلتقطوا لحظة إصابتها بالرصاصة.

وتشمل الأدلة المرئية التي راجعتها الشبكة شريط فيديو لكاميرا الجسم نشره جيش الاحتلال، والذي يصور جنودا يجرون عبر زقاق ضيق، حاملين بنادق هجومية من طراز M16، أثناء خروجهم إلى الشارع حيث تقف المركبات المدرعة.

وتظهر اللقطات مشهدا هادئا قبل أن يتعرض الصحفيون لإطلاق النار في ضواحي مخيم جنين للاجئين بالقرب من دوار العودة الرئيسي، وفي مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر رجل يسير باتجاه المكان الذي تجمع فيه الصحفيون، ويقترب من العربات المدرعة الإسرائيلية المتوقفة عن بعد، ويقول: "انظر إلى القناصين"، ثم يصرخ شاب مراهق: "لا تمزح ... هل تعتقد أنها مزحة؟ لا نريد أن نموت. نريد أن نعيش".

وقال سالم عوض (27 عاما) من سكان مخيم جنين، الذي صور مقطع الفيديو لشبكة CNN إنه "لم يكن هناك مسلحون فلسطينيون أو أي اشتباكات في المنطقة، ولم يكن يتوقع حدوث إطلاق نار، نظرا لوجود الصحفيين في الجوار"، مضيفا: كنا نحو عشرة رجال، كنا نتجول ونضحك ونمزح مع الصحفيين.. لم نكن خائفين من أي شيء. لم نتوقع حدوث أي شيء، لأننا عندما رأينا الصحفيين في الجوار، اعتقدنا أنها ستكون منطقة آمنة.. إلا أن الوضع تغير بسرعة، وإطلاق نار اندلع بعد حوالي سبع دقائق من وصولنا إلى مكان الحادث".