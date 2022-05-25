المستوطنون يحرقون سيارة ويحطمون نوافذ مسجد ويهاجمون منازل جنوب نابلس

وطن: أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، مركبة بالقرب من حاجز زعترة العسكري المقام على طريق نابلس- رام الله، كما وحطموا نوافذ مسجد وزجاج جرافة في بلدة عوريف وهاجموا منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس.

واوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين اعتدوا على احدى المركبات قرب حاجز حوارة ما أدى لاحتراقها.

وهاجم المستوطنون المنطقة الشرقية من بلدة عوريف جنوب نابلس وحطموا نوافذ مسجد الرباط وزجاج جرافة تعود للمواطن عصام الصفدي واعتدوا على عدد من منازل المواطنين هناك، كما وهاجموا بلدة بورين، حيث تصدى لهم الأهالي.

وأشار دغلس الى ان المستوطنين نفذوا اعتداءات على المركبات المسافرة على طريق حوارة قلقيلية وهاجموها بالحجارة.

(المصدر- وفا)