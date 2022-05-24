الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يعلنون عن خطوة تصعيدية

وطن: أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عن خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في عدم الوقوف على العدد اليوم الثلاثاء 24/5/2022م.

وأكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في بيان صحفي نشره مكتب إعلام الأسرى، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء شعبنا.

كما أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور خمسة أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم، وكإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على هذا الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية والمؤسسات الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة لحقوق الأسرى الإداريين المشروعة.