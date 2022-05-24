نقابة النقل لوطن: مقترحات لرفع اجور المواصلات لكن لم يصدر أي قرار رسمي بعد

وطن: قال محمد سرحان أمين سر نقابة النقل العام، بانه يجري بحث رفع اجور المواصلات العامة بشكل محدود.

واوضح سرحان في تصريح لـ "وطن" أن هناك لجنة مشتركة بين جمعية حماية المستهلك ووزارة النقل والمواصلات تبحث هذا الامر، مشيرا الى ان التوافق على قرار برفع المواصلات، سيتم بعد تشكيل الوزير لجنه تضم حماية المستهلك ونقابة اصحاب شركات الباصات، ونقابة عمال النقل العام ومكاتب التكسي.

واوضح انه ووفقا للمقترحات الجاري بحثها فان اجور النقل التي تقل عن 5 شواكل سيضاف لها نصف شيكل، وتلك التي تصل ما بين 5 ـ 10 شواكل سيضاف لها شيكل واحد فقط، والاجور التي تصل ما بين 10 ـ 15 يقترح ان يضاف لها شيكل ونصف الشيكل، اما الاجور الاكثر من 15شيكل فيقترح ان يضاف لها شيكلان.