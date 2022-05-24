اتحاد نقابات العمال يُحمل ادارة الهلال الأحمر المسؤولية عن اضراب العاملين بالاسعاف والطوارئ

وطن: حمل الاتحاد العام لعمال فلسطين إدارة جمعية الهلال الأحمر المسؤولية عن ازمة اضراب العاملين في خدمات الإسعاف والطوارئ وتعطيل سيارات الإسعاف، ودعاها لإلغاء الإجراءات الإدارية التي اتخذتها بحق المضربين

وقال اتحاد النقابات في بيان بانه طالب إدارة جمعية الهلال النظر بعيد العدل لمطالب المضربين لكنها لم تستجب لذلك ما ادى الى تفاقم الامور بعد ان اقدمت على فصل 8 موظفين من المشاركين بالخطوات الاحتجاجية.

وجدد الاتحاد دعوته إدارة الهلال الأحمر الى الجلوس مع نقابة العاملين في الإسعاف ومفاوضتهم حول مطالبهم العامة وعدم التسبب بشل هذه المؤسسة الهامة.

وفيما يلي صورة عن بيان اتحاد النقابات العمالية