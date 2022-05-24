إطلاق سلسلة من التدريبات الإلكترونية المجانية من خلال منصة "منشأتي" لأصحاب المشاريع



وطن: تم إطلاق سلسلة من التدريبات الإلكترونية المجانية، من خلال منصة منشأتي (www.monshati.ps)، تهدف إلى مساعدة أصحاب/صاحبات المشاريع، لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وتتناول التدريبات الإلكترونية 25 موضوعاً لبناء مهارات أصحاب وصاحبات الأعمال بكيفية إدارة المشاريع وإعداد الجدوى الاقتصادية والخطط المالية والإدارية والتسويقية والمتطلبات القانونية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.

وتم إنتاج هذه التدريبات بإشراف سلطة النقد بالتعاون مع المعهد المصرفي الفلسطيني على شكل فيديوهات مصورة وتفاعلية قدمها مدربون فلسطينيون مختصون، لديهم خبرات متخصصة في مجالات مختلفة مما يثري المنصة بالخبرات المحلية.

وسيتمكن المشاركون في الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال منصة "منشأتي" الحصول على شهادة إلكترونية بعد الإجابة بنجاح عن أسئلة الامتحان الخاص بالتدريب، وذلك للتأكد من الحصول على الفائدة المرجوة ولتحفيز المتدربين على المشاركة.

وتعتبر "منشأتي" المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين، والتي تديرها سلطة النقد بالتعاون مع الشركاء، والتي تقدم خدمات نوعية لدعم القدرات المالية والإدارية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتمكنهم من الوصول لمصادر التمويل من خلال تقديم طلب تمويل لمشاريعهم إلكترونياً بما يشمل طلبات التمويل من برامج صندوق استدامة المخصص لهذه الفئة الهامة، كما وتوفر المنصة ركن المساعدة والذي يتيح لأصحاب المشاريع طلب المساعدة، إلكترونياً، من خلال تقديم طلب وتحديد المشكلة التي تواجههم في مشروعهم، والتي يتم تحويلها إلى مكاتب منشأتي في الغرف التجارية في كل من (الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وغزة-الوسطى) ومتابعتها من قبل الخبراء والمختصين، كما تتيح المنصة إمكانية حجز المواعيد، إلكترونياً، مع ممثلي مكاتب منشأتي في الغرف التجارية، للحصول على الإرشاد والمساعدة.