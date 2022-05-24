بما فيها قطاعات حيوية ومؤسسات سيادية.. "كهرباء القدس" تناشد الجميع للمساهمة في وقف الابتزاز الاسرائيلي المتواصل





وطن: قامت شركة كهرباء "إسرائيل" وبموافقة حكومة الاحتلال بقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، بحجة تراكم الديون على الشركة المقدسية التي تقوم بتوزيع الكهرباء في أربع محافظات رئيسية وهي القدس ورام الله والبيرة وبيت لحم واريحا والاغوار .

وجاء هذا الإجراء بعد ما قامت الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن أجزاء من محافظة القدس وبيت لحم الشهر الحالي لنفس السبب.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها، أن "القطع الذي تمارسه شركة كهرباء إسرائيل في محافظة رام الله والبيرة سيمس مؤسسات سيادية وحكومية فلسطينية, بالإضافة الى أنه سيمس جميع مناحي الحياة في أرجاء المحافظة بما فيها قطاعات حيوية ومنشآت تجارية، فيما تقوم الشركة بتجنيب القطاعات الصحية لما لها من أهمية خاصة".

و رفضت الشركة المقدسية سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الإسرائيلي المتواصل على مشتركينا، مؤكدةً بأنها تبذل كل الجهود اللازمة لوقف قرار القطع الاسرائيلي المجحف.

وناشدت "كهرباء القدس" الجميع لتحمل مسؤولياته اتجاه الشركة المقدسية والمساعدة في وقف قرار القطع الاسرائيلي الأخير، عبر وقف السرقات والتبليغ عنها أولاً والمنتشرة بشكل واسع في غلاف القدس والمناطق المصنفة 'ج'، وتسديد الفواتير المستحقة والمتراكمة ثانياً وأخيرًا.