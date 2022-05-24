ثلاث اصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

وطن: أُصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الثلاثاء، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الهدف في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا خلال عملية الاقتحام، أحدهم بالرصاص الحي في الركبة، وآخر بالشظايا في الأطراف العلوية، وإصابة ثالثة برضوض، وجري نقلهم إلى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

وعبثت قوات الاحتلال بمحتويات منزل الطوباسي، واعتقلت الأسـير السابق محمد حسام الطوباسي أبو العود، وهو شقيق الأسـير سعيد الطوباسي المحـكوم بالسّجن المؤبد 31 مرة و50 عاما، وهو معتقل منذ العام 2002، وهو كذلك شقيق الشـهـيدين أحمد وإسـلام الطوباسي، علمًا أن منزل العائلة تعرض للهدم إبان "انتفاضة الأقصى".

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وجنود الاحتلال، كما سُمع صوات انفجار، وشوهد الدخان يتصاعد من قرب أحد المنازل في الحي.

واحتجزت قوات الاحتلال شابا واتخذته درعا بشريا خلال الاشتباكات المسلحة.

يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت مدخل مخيم جنين ومنطقة الهدف وواد برقين مناطق عسكرية مغلقة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة، قبل أن تنسحب من المكان.