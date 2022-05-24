الاحتلال يزعم احباط عملية خططت لها حماس لقتل بن غفير وخطف جنود

وطن: زعم جهاز الشاباك الاسرائيلي انه احبط عملية خطط لها عناصر من حركة حماس كانت تهدف لقتل عضو الكنيست بن غفير، وخطف جنود وتوجيه طائرة مسيرة مفخخة على القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت ان الاحتلال رفع مستوى الحماية الشخصية لبن غفير.

جدير بالذكر ان بن غفير يقود بصورة يومية اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى فضلا حضه المستوطنين على اقتحامه والمشاركة في عشرات الاعتداءات الاخرى التي تستهدف كل ما هو فلسطيني.