الاحتلال يهدم مسجداً جنوبي قلقيلية

وطن: هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء مسجد الرماضين، الواقع خلف الجدار العنصري جنوبي قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال أصدرت إخطارًا بإزالة المسجد، بحجة عدم الترخيص، وتم حينها إمهال القائمين عليه بإزالته خلال أيام.

وقال أشرف شعور مختار الرماضين الجنوبي: تم إقامة المسجد بمساحة 400 متر، ومكون من طابقين، وتم الانتهاء من السقف الأخير، وبضغط من المستوطنين الذين قاموا بالإبلاغ عن المسجد بهدف هدمه وإزالته بزعم أنه قريب من مستوطنة ألفيه منشيه التي تبعد عنه نحو 4 كيلومترات تم هدمه.

وبين أن المسجد يخدم المئات من أصحاب المشاتل الذين يعملون خلف الجدار العنصري، وأهالي تجمع الرماضين الجنوبي البالغ عددهم أكثر من 350 فردًا، ويعيشون خلف الجدار على مساحة تزيد عن مئة دونم، حيث تقطن التجمع أكثر من 70 عائلة.

(المصدر- القدس دوت كوم)