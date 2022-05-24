مواجهات واطلاق نار خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة جبع جنوب جنين، بعد ان اغلقت مداخلها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت منزل الأسير المحرر مراد ملايشة وفتشته، ونشرت القناصة على اسطح المنازل.

واشارت الى ان مواجهات اندلعت في البلدة استمرت نحو ساعتين، وان مسلحين اطلقوا اثناء ذلك النار نحو قوات الاحتلال كما والقيت زجاجات حارقة نحو دوريات الاحتلال.

وفي محافظة جنين ايضا، نصبت قوات الاحتلال الحواجز في محيط قرى وبلدات يعبد، كفيرت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر، حيث اوقفت المركبات المارة وفتشتها.