مقتل الفتى إدريس أبو القيعان في جريمة إطلاق نار في حورة بالنقب

وطن: قتل الفتى ‎إدريس أبو القيعان (16 عاما)، إثر تعرضه لجريمة أطلاق نار فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة حورة في النقب.

وأصيب بعد منتصف الليل فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح وصفت بالخطيرة جدا، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال شجار اندلع في حي 10 ببلدة حورة بالنقب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن الحادث، وهرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لفتى جريح، ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج، حيث أعلن الطاقم الطبي لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته.

31 قتيلا في صفوف فلسطينيي الداخل منذ مطلع العام

تواصلت أعمال العنف والجريمة في العديد ضحايا الجريمة من فلسطينيي الداخل المحتل، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 31 قتيلا، وهم: إدريس أبو القيعان من حورة، هاني مصراتي من جلجولية، فراس الرفاعي من يافا، مازن ماهر زكور من عكا، بكر عاصلة من عرابة، ريما خديجة من قلنسوة، نور فوزي قشقوش من قلنسوة، وسمير عمر من طوبا الزنغرية، مياس خطيب من الطيرة، وأمير سعيد بيادسة من جت المثلث، ومحمد ديب من يافا، وعبد الرحيم عبد اللطيف سلامة من قلنسوة، وصالح أنور عليقة من الفريديس، وجلال عبد القادر أبو غليون من تل السبع، ورزان عباس من كفر كنا، وعبودي عبد القادر من الطيبة، ومنذر بحري من الطيبة، وحسين عوض من المزرعة، وطاهر الشرفي من يافا، وفادي حكروش من كفر كنا، وفادي العبرة من الرملة، وزكريا مراعنة من الفريديس، وحسين دويكات من يافا، وزيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من الناصرة، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل عمار حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

(عرب 48)