الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
24.05.2022 07:17 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، فجر اليوم، طالت 12 مواطنا على الأقل.
وعُرف من بين المعتقلين كل من:
١. المحرر عنان بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)
٢. إسلام بشكار- نابلس
٣. صهيب بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)
٤. شادي بشكار- نابلس (تم الإفراج عنه لاحقا)
٥. المحرر تقي الدين الهور- صوريف شمال الخليل
٦. إبراهيم عطا الله- حرملة قرب بيت لحم
٧. صلاح عطا الله- حرملة
٨. فادي عطا الله- حرملة
٩. معتز عطا الله- حرملة
١٠. منير عطا الله- حرملة
١١. أحمد سعيد عطا الله- حرملة
١٢. الفتى جبريل محمد كمال- مخيم عقبة جبر بأريحا
_ والشاب خالد وليد أبو فخيدة- رأس كركر
- الفتى عمر صلاح (16 عاما) من ابو ديس
كما وتم تسليم الشاب محمود عطا الله من حرملة استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتـلال.