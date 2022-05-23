الخليل: الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة نصرة للحرم الإبراهيمي ويعتقل شابا

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين وصحفيين، واعتقلت شابا، مساء اليوم الإثنين، خلال قمع المشاركين في مسيرة انطلقت من دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، نصرة للحرم الإبراهيمي الشريف وتنديدا باعتداءات الاحتلال عليه.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم واعتداءات الاحتلال على شعبنا والحرم الإبراهيمي، والداعية لنصرته ونصرة المسجد الأقصى والمقدسات، قبل أن تهاجمهم قوات الاحتلال وتعتدي عليهم وعلى الصحفيين وتعتقل الشاب سائد سدر، وتستولي على علم فلسطين.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال شرعت صباح اليوم، بقص درج الحرم الإبراهيمي الأبيض استكمالا لتركيب المصعد الكهربائي ضمن مشروع تهويدي يتم تنفيذه على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث خصصت حكومة الاحتلال مليوني شيقل لتمويله.