الذهب يرتفع والدولار يتراجع

وطن: زادت أسعار الذهب، الاثنين، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو (أيار) مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1855.60 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار؛ إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأميركية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير.

وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 في المئة إلى 21.98 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع البلاتين واحدا في المئة إلى 965.40 دولار وصعد البلاديوم 2.6 في المئة إلى 2015.80 دولار.

المصدر: الشرق الأوسط