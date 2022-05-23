حزب الشعب يلقي كلمة فلسطين في حفل تأبين الرفيق القائد الشيوعي يوسف نمر ( أبو السعيد )

وطن: شارك حزب الشعب الفلسطيني بوفد ترأسه الرفيق المهندس مصطفى الهرش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في حفل تأبين الرفيق يوسف نمر أبو السعيد يوم السبت 21/5/2022 الذي اقامه الحزب الشيوعي السوري الموحد في قاعة اتحاد عمال دمشق . حيث القى كلمة فلسطين الرفيق المهندس مصطفى الهرش وكلمة اتحاد العمال العرب الرفيق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السوري ورئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وكلمة الحزب الشيوعي السوري الموحد القاها الرفيق نبيه جلاحج ، وكلمة أل الفقيد القتها زوجة الراحل السيدة جميلة نمر ، كما وتخلل التأبين عدد من برقيات التعزية .

وفيما يلي نص كلمة الرفيق الهرش:

الرفيق العزيز نجم خريط الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد

الرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية

الرفيقات الرفاق !

كم من المحزن على قلوبنا اليوم، أن نجتمع وإياكم لتأبين رفيق عزيز على كل من تعرف عليه، وهو الذي أثر بأجيال كثيرة، فجعل من فكره مدفعاً وقلعة، المدفع ضرب به الافكار المهترئة والغزو الحضاري الامبريالي، والقلعة حما بها رفاقه وشعبه وأبناء فكره من محاولات السيطرة الايدولوجية عليهم.

نعم يا رفاق، كان للرفيق يوسف لغة خاصة ونهج واضح يقبله الجميع وتفهمه طبقات المجتمع كافة، وأعتقد أن كثيراً من كوادر الحزب إذا ما سألو كيف أصبحتم شيوعين، ستكون الاجابة متضمنة اسم الرفيق يوسف، خصوصاً الجيل القديم.

رحل يوسف نمر ليلتحق بقائمة العز والفخر، قائمة شهداء الحزب الشيوعي السوري، رحل أبو السعيد ليطمئن رفيقه فرج الله الحلو أن الحزب قوي والوطن شامخ، رحل أبو السعيد حاملاً معه رسالة الوفاء ليوسف فيصل كتب فيها أن نهج الحزب لا زالوا حداً موحِداً، رحلت يا رفيق لتقول لباسم عبدو أن النور نور الكلمة وصوت الحق.

أيها الأعزاء

نحن والالم يعتصرنا لابد أن نستعرض لكم ما يجري في قضية فقيدنا الأساسية، القضية الفلسطينية، ولكن سننظر بإيجابية للمشهد ،فقد لحظنا بانتباه واعتزاز شديدين تنامي المظاهر الكفاحية الموحدة للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، ولحظنا بانتباه شديدٍ عمق هذا الترابط الذي شهدته هبات شعبنا، حيث انتفض شعبنا الفلسطيني بأكمله مع القوى الحية الرافضة للاحتلال والعنصرية، ضد التطهير العرقي المتواصل في القدس وجنين ،وضد العدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة، وضد الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل اليومي والاعتقال وانتهاك حقوق الأسرى، وضد استمرار الاعتداءات على المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي في الخليل، والذي يقوم به غلاة المستعمرين وجيشهم ومؤسستهم السياسية الحكومية بكل أركانها.

كما لحظنا أن ذلك أمر لا يمكن فصله عن العنصرية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل، والذي كرسه قانون القومية بما لا يدع مجالاً للشك حول الطابع والمستقبل الذي يمثله هذا المشروع العنصري كما وصفته مؤخرًا تقارير أممية متعددة، وهو المشروع القائم على الانكار لحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني وعلى رفض كل قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص ، بما في ذلك رفض تنفيذ الاتفاقيات التي تضمنت اجحافًا كبيرًا بحقوق شعبنا، أو حتى الاستعداد لإجراء عملية سياسية جادة وحقيقية من أجل تحقيقها.

وبهذا أيها الرفاق فقد توصلنا إلى خلاصة مبكّرة حول ذلك، عززتها قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم قرار اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية في 19/5/2020 واجتماع الأمناء العامين الذي تلاه في3/9/2020، وهي الخلاصة التي تدعو إلى وقف الدوران في ملهاة الحلقة المفرغة على شاكلة (مفاوضات، أزمة، مفاوضات) وإلى انهاء العمل بالاتفاقات التي دمرتها قوة الاحتلال، وإلى خلق مقاربة جديدة لمواجهة كل ذلك تقوم على أولوية برنامج التحرر الوطني واستحقاقاته، وفي مقدمتها الاعتماد على الطاقات الكفاحية الشاملة للشعب الفلسطني وعلى وحدته دون إهمال لخصوصية أوضاعه وساحات تواجده، وعلى أولوية تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها قائدة نضاله لتحقيق ذلك بما يتطلب تفعيلها وتطويرها وتوسيعها، وإنهاء الانقسام المدمر القائم، وإعادة تأكيد وحدة أهداف شعبنا الفلسطيني في التحرّر وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كتعبير عن حق تقرير المصير.

وبطبيعة الحال لابد أن نقدم مقاربة مختلفة أيضًا لدور السلطة الفلسطينية وحدود هذا الدور، فالوهم أن السلطة بمقدورها نقل شعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال، أو اعتبار السلطة أداة المواجهة مع الاحتلال، أو لعبها دور (الدولة) في غياب الاستقلال، انما هو وهم ضار، أدى إلى خلط في الأولويات وإلى زيادة الفجوات والتوترات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى نشوء مصالح بيروقراطية واقتصادية وأمنية تتطلب التوقف والمراجعة.

ان السلطة الفلسطينية نشأت كسلطة انتقالية مؤقتة ووفق سقف زمني بانهاء الاحتلال، واستمرار واقع الحال لسلطة فلسطينية تحت الاحتلال ودون سقف زمني لإنهاء الاحتلال يفرض مقاربة مختلفة ومطلوبة لواقع السلطة الفلسطينية، وانطلاقًا من جوهر هذا الفهم ومن شعار حزبنا الصريح (ان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية ضمانة للحقوق الوطنية) قرر حزبنا الانسحاب من حكومة الدكتور اشتية ولم يعد جزءًا منها، كما قرر إعادة طرح قضية السلطة ووظيفتها مجددًا على رأس جدولا لأعمال الوطني.

رفيقاتي ورفاقي..

لعل رفيقي المناضل أبو السعيد رحل بعدما اطمأن على سورية، وهي اليوم تنهض من جديد بعد نصرها في معركتها الدولية التي شنت عليها، إذ كما تعلمون فإن قوى الإمبريالية العالمية تسخر قواها في محاولة إرضاخ وتطويع الشعوب الحرة، كي تخلق لمصالحها بيئة خصبة للنضوج، ولكن صمود سورية في هذه المعركة بحكمة قيادتها وبسالة جيشها وعنفوان أهلها،أ فشل هذا المشروع، وأكاد لا أبالغ إن قلت أن نصر سورية أوقف خطة التخريب الممنهج في المنطقة العربية.

فكل التحية لهذا البلد الذي لم يخذل فلسطين يوماً وكان داعماً للمقاومة ولقيام دولة فلسطين حرة أبية

كل التحية لروسيا وكوبا وفنزويلا والصين وكل الدول التي تقف بوجه الغطرسة الأمريكية محاولين خلق عالم جديد متكافئ.

عاش نضالنا الشيوعي الوطني المشترك في سبيل رفعة الانسان

المجد للشهداء الحرية للأسرى والشفاء للجرحى

والنصر لقضايانا العادلة