وفاة الداعية الكويتي أحمد القطان المعروف بـ"خطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى"

وطن: توفي الداعية الكويتي أحمد القطان، المعروف بخطيب منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، بعد وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ويُعد الراحل القطان من أشهر خطباء المساجد وعُرف بدفاعه القوي عن القدس والمسجد الأقصى و‎فلسطين.

والداعية الراحل من مواليد عام 1946، وهو داعية إسلامي مؤثر، وخطيب منبر، ومفكر كويتي.

وتخرج الداعية أحمد القطان في معهد المعلمين سنة 1969، وكان من أبرز وأشهر خطباء المنابر في الثمانينات وأول التسعينات، وله عشرات المؤلفات منها ( سلسلة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة، وسلسلة تربية الأولاد في الإسلام، سلسلة خواطر داعية، سلسلة العفن الفني، سلسلة قراءة لكتاب رياض الصالحين، سلسلة ثورة الشعب الفلسطيني، سلسلة السيادة لله ).