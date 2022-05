اغتيال شيرين أبو عاقلة.. السلطة تحيل الملف إلى الجنائية الدولية والاحتلال يمنع دخول وفد أوروبي لبحث القضية

وطن: أحالت الخارجية الفلسطينية ملف اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما صرح به وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الاثنين، في حين منعت سلطات الاحتلال دخول وفد خاص من البرلمان الأوروبي لبحث القضية.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن ملف الجريمة -بما يتضمنه من نتائج التحقيقات الفلسطينية- أحيل برسالة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قبل يومين.

وأشارت إلى أن تأخير التصريح الرسمي بشأن إحالة الملف ربما جاء لتجنب أي ضغوط دولية قد تعرقل هذه الخطوة.

في غضون ذلك، منعت سلطات الاحتلال وفدا خاصا من البرلمان الأوروبي من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية كان من المقرر أن يبحث قضايا عدة، من بينها اغتيال شيرين أبو عاقلة.

واضطر الوفد الأوروبي الخاص إلى إلغاء زيارته للأراضي الفلسطينية بعد منع رئيسه مانو بينيدا من دخول القدس، ومنع الوفد بأكمله من دخول قطاع غزة.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا -التي بدأت أمس الأحد زيارة لدولة الاحتلال- عن أسفها لرفض سلطات الاحتلال السماح بدخول رئيس الوفد الخاص مانو بينيدا، وأكدت أنها ستثير المسألة مع السلطات المعنية خلال زيارتها لـ"إسرائيل".

وأكدت ميتسولا -في تغريدة على تويتر- أن احترام البرلمان الأوروبي وأعضائه "أمر أساسي لعلاقات جيدة".

I regret the decision to refuse entry to Israel to @ManuPineda, the Chair of the @Europarl_EN Delegation for relations with Palestine.



I will raise the issue directly with authorities concerned.



Respect for MEPs and the European Parliament is essential for good relations.