محكمة الاحتلال "العليا" تقرر نقل المعتقل عواودة الى المستشفى لخطورة وضعه الصحي

وطن: قررت محكمة الاحتلال "العليا"، نقل المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 82 يوما الى المستشفى بشكل عاجل بسبب وضعه الصحي.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، ان "العليا" الإسرائيلية قررت نقل المعتقل عواودة من "عيادة سجن الرملة" الى المستشفى لخطورة وضعه الصحي بعد التماس قدمته محاميته.

يشار الى أن المعتقلين خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ82، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس يواصل اضرابه لليوم الـ47، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان.

وأكدت الهيئة أن عواودة المحتجز حاليا في "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

ويواصل المعتقل ريان إضرابه عن الطعام لليوم 47 على التوالي، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

(وفا)