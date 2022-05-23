أهالي الأغوار الشمالية يطالبون عبر وطن بتوفير سيارة إسعاف على مدار 24 ساعة

طوباس- وطن: يعيش أهالي الأغوار الشمالية معاناة مستمرة، في ظل نقص الخدمات الطبية المحدودة، ويطالبون بتوفير سيارة إسعاف على مدار 24ساعة، ولا سيما أن سيارة اسعاف مركز طوارئ العين البيضاء، المركز الطبي الوحيد في الاغوار الشمالية، حيث يعمل حتى الساعة التاسعة مساء.

حوادث سير عديدة وقعت على مفرق قرية عين البيضاء مع شارع بيسان الرئيسي في الاغوار الشمالية، ونتجت عدة حالات وفاة بسبب تأخر الطواقم الطبية، عدا عن لدغات الأفاعي، والتي تنتشر بكثرة ومنها أفعى فلسطين السامة، خلال العام المنصرم وحتى اللحظة، وثقت العديد من لدغات الافاعي للمواطنين، كان حينها انتهى وقت دوام المركز الطبي وسيارة الإسعاف.

قال الناشط في الأغوار فارس فقهاء:" يعاني أهل الأغوار الشمالية والمضارب البدوية من نقص الخدمات الطبية، وعدم تفعيل مركز طوارئ العين البيضاء على مدار 24 ساعة، كون تكمن الحاجة للمركز وسيارة الإسعاف ليلا، كثرة الحوادث على مدخل قرية العين البيضاء غالبيتها ليلا، بالإضافة الى لدغات الأفاعي، كما حدث في شهر شباط مطلع العام، حيث تعرض أحد المواطنين للدغة أفعى فلسطين في منطقة الساكوت، وعندما اتصلوا بسيارة اسعاف العين البيضا كان الجواب بانتهاء دوامها لهذا اليوم".

ضعف الإمكانيات الطبية والغير متوفرة بكل وفت كانت نتيجتها عدة وفيات حدثت في الاغوار الشمالية، أو يضطر الأهالي في بعض الأحيان طلب المساعدة من مراكز الجيش الإسرائيلي.

تحدث برهان بشارات أحد سكان خربة مكحول:" نعاني من نقص حاد وكبير في الخدمات الطبية، كل أسبوع أو أسبوعين يأتينا الباص المتنقل الذي لا يوفي بالحاجة لسكان المضارب البدوية، نضطر أحيانا النوم على سقف غرف الصفيح، أو عربات الجرارات لنتفادى لدغات الأفاعي".

ويضيف بشارات:" قبل حوالي عامين تعرض أحد المواطنين للدغة أفعى فلسطين، الساعة الحادية عشرة ليلا، اضطررنا لنقله للمعسكر الاحتلالي القريب لتقديم الإسعافات الأولية له، وبعد عدة ساعات وصل الإسعاف الفلسطيني من مدينة طوباس".

ومن جه أخرى قال عضو مجلس الأغوار والمضارب البدوية عبد الرحيم بشارات:" فقدت إبني في حادث سير نتيجة نزفه لعدة ساعات دون إسعافه، وعندما نحتاج الذهاب للمستشفى في الظروف العادية، ننتظر سيارة أجرة من طمون أو طوباس، ذهاب واياب تأخذ وقت ما يقارب الساعة وهذا وقت طويل للوصول للمستشفى، بدلاً من تفعيل سيارة اسعاف، عدا عن عدم دخول سيارة العيادة الطبية الى خربة الحديدية، لعدم وجود طريق معبدة اليها".