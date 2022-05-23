الاحتلال الاسرائيلي يمنع وفدا من البرلمان الاوروبي من زيارة فلسطين

وطن: أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسوال، عن أسفها لقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بينيدا من دخول فلسطين.

وقالت ميتسوال في تغريدة على "تويتر"، "يؤسفني قرار رفض دخول مانو بينيدا إلى إسرائيل وسأثير الموضوع مباشرة مع السلطات المعنية".

وكان من المقرر أن يترأس عضو البرلمان الأوروبي مانو بينيدا وفدا من ستة أعضاء في البرلمان لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء الوزراء الفلسطينيين في نهاية الأسبوع الجاري.