الاحتلال يهدم منزلين و 3 غرف زراعية ويخطر بهدم ثلاثة منازل أخرى

وطن- هدمت قوات الاحتلال منزلين في اريحا وثلاث غرف زراعية في محافظة سلفيت، واخطرت بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية في يطا بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال هدم اليوم الاثنين منزلين قيد الانشاء في قرية الديوك بمحافظة اريحا يعودان لمواطنين من القدس، تبلغ مساحة كل منهما حوالي 140 مترا مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وافادت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال هدمت اليوم الاثنين 3 غرف زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطنين: نافز ايوب، واياد الراتب، ومحمد حبوب.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا الوصول لأراضيهم، ومن ثم باشروا بالهدم.

وفي محافظة الخليل، اخطرت قوات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا، ومنطقة عين البيضا، شرق يطا.

وتعود المنازل المهددة بالهدم للمواطنين: عمر دعسان النواجعة، وعلاء محمد عوض النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.

اما الغرفة الزراعية التي اخطر الاحتلال بهدمها أيضا فتعود للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ.

(المصدر-وفا)