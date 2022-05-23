معلمون يهددون عبر وطن بالعودة للإضراب ويتهمون وزارة التربية بالتنصل مما جرى الاتفاق عليه

وطن: هدد معلمون بالعودة الى الإضراب رداً على الكتاب الذي وصل إليهم من وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، والذي اعتبروه مخالفا للاتفاق الذي جرى معهم بموجب المبادرة التي طرحتها مؤسسات تربوية وحقوقية مؤخرا، لانهاء ازمة اضراب المعلمين.

وقال الأستاذ عمر محيسن وهو متحدث باسم مجموعة من المعلمين لـ"وطن" بان وزارة التربية والتعليم أرسلت اليوم كتابا يتضمن بندا مخالفا لما جرى التوافق عليه بموجب المبادرة.

ولفت الى ان الاتفاق جرى على ان تلغي الوزارة الخصومات على المعلمين، بصورة مباشرة عقب عودتهم الى المدارس واستئناف العملية التعليمية، لكن الكتاب الذي اصدرته وزارة التربية والتعليم (اليوم الاثنين) ينص على ان الخصومات لن تعود الا عقب انتهاء الفصل الدراسي.

واضاف ان ما تضمنه الكتاب هو ارتجال وكيل وزارة التربية والتعليم ثروت زيد.

واضاف محيسن ان المعلمين يشعرون بالغضب، وهم في حل من اي اتفاق في حال عدم تغيير الكتاب اليوم.

وحاولت "وطن" الحصول على تعقيب من المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم لكنها لم تتمكن من ذلك.

وقال التربوي عمر عساف احد القائمين على المبادرة لـ "وطن" بان القائمين على المبادرة يتابعون هذا الموضوع ويعملون على تبديد اي محاولة قد تعمل على تأزيم الموضوع، وهناك متابعة مع وزارة التربية والتعليم وكذلك مع المعلمين.

واضاف عساف ان الاتصالات هدفها الالتزام بما جرى التوقيع عليه، لافتا الى ان اليوم قد يشهد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد العام للمعلمين ووزارة التربية والتعليم.

وقال عساف "اما بشأن الخصومات، فنحن نتأمل ان لا تتأخر عن الدفع عن راتب شهر أيار".