الإحصاء: الصادرات الفلسطينية انخفضت بنسبة 6% خلال آذار والعجز التجاري ارتفع 21%



وطن- ذكر جهاز الإحصاء المركزي ان الصادرات الفلسطينية انخفضت خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر أذار من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 116.6 مليون دولار أمريكي.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان ان الصادرات الفلسطينية لدولة الاحتلال انخفضت خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، علما ان الصادرات لدولة الاحتلال شكلت 85% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية لشهر أذار من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

وفي المقابل فان الواردات السلعية الفلسطينية ارتفعت خلال شهر آذار الماضي بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر آذار من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 712.2 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات الفلسطينية من دولة الاحتلال خلال شهر آذار من عام 2022 بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من دولة الاحتلال 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2022. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع الشهر السابق.



وأوضح جهاز الإحصاء فيما يتعلق بالميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، ان قيمة العجز سجلت ارتفاعاً بنسبة 28% خلال شهر آذار من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 52% مقارنة مع شهر آذار من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 595.6 مليون دولار أمريكي.