جيش الاحتلال رفض التحقيق في 83 حدثا تتعلق بالحرب الأخيرة على غزة

وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال رفض التحقيق في 83 حدثاً متعلقاً بالحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن جيش دقق في 84 حدثا متعلقا بالعدوان على غزة، في أيار/مايو الماضي، وأنه تم فتح تحقيق جنائي واحد فقط، وأن هذه التحقيقات يجريها جيش الاحتلال مع نفسه، ويرفض أن تجريها جهات خارجية.



ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله، إن الشرطة العسكرية حققت في حدث وقع في 19 أيار/مايو الماضي، حيث أطلقت فيه دبابة قذائف "بهدف إبعاد ثلاثة فلسطينيين، لم يكونوا ضالعين في القتال وتواجدوا بالقرب من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، وأصيب أحدهم، لكن الجيش رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا كان الفلسطيني المستهدف قد أصيب أم استشهد".

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن التحقيق أكد أن إطلاق القذائف تم بشكل مخالف للتعليمات وتقرر اتخاذ خطوات قيادية، وستنقل الاستنتاجات في نهاية تحقيق الشرطة العسكرية إلى النيابة العسكرية.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)