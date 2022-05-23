التربية والتعليم لوطن: تأجيل امتحان الثانوية العامة لمدة أسبوع

وطن: أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور لوطن، ان وزارة التربية قررت تأجيل امتحان الثانوية العامة لمدة أسبوع ليبدأ بتاريخ 14-6.

وقال الخضور لوطن ان وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة اسبوع على ان تبدأ في يوم الثلاثاء 14 - 6 وتنتهي في تاريخ 4 - 7.

ولفت الخضور ان القرار يشمل الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة.

وقال ان السبب في ذلك القرار هو منح الطلاب وقت إضافي نظرا لحالة القلق لدى الطلاب ووصول مناشدات من أولياء أمور الطلاب من اجل منح الطلاب فرصة إضافية بالتزامن لمنح فرصة لاستكمال المهارات في ظل ما اعترض المشهد تعطل الدوام في بعض المدارس واستثمار الاسبوع الإضافي لاستكمال وتعويض الطلبة ما فاتهم من مواد.