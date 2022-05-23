طهران تتوعد بالثأر لعقيدها القتيل

وطن: توعدت إيران بالثأر لاغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي. فقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن الثأر لدم خدائي آتٍ لا محالة.

كما أشار إلى أن العقيد بالحرس الثوري اغتيل على يد إرهابيين، مشدداً على أن السلطات المعنية تتابع تفاصيل هذه الجريمة.

وكانت الاستخبارات الإيرانية ربطت، مساء أمس، بين هذا الاغتيال، والقبض على خلية تجسس إسرائيلية.

وأوضحت أن هناك علاقة بين اغتيال العقيد صياد خدائي، والكشف عن جواسيس مرتبطين بإسرائيل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

بدورها، حملت وزارة الخارجية الإيرانية "ضمنيا" عناصر مرتبطين بإسرائيل مسؤولية تنفيذ تلك الجريمة.