إصابة شاب واعتقال اثنين من الزبابدة ورمانة

وطن- أصيب شاب بالرصاص فيما اعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الأثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية رمانة وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة هاني عمور، بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومداهمة عدة منازل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها، عرف من أصحابها احمد صالح الرفاعي.

ومن بلدة الزبابدة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد قاسم كعبية بعد مداهمة منزله.

واندلعت خلال ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.