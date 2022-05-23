كندا: منتجات المستوطنات تنتهك القانون الدولي

رام الله - وطن: اصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية قرارا يعتبر ملصقات "منتج إسرائيل" الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.

وقالت الوكالة في حكمها إن هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل "حدود إسرائيل" المعترف بها دوليًا فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ احكام قضية قانونية ضد الحكومة الكندية حكم فيها لصالح الناشط ديفيد كاتنبرغ وهي قضية استمرت خمس سنوات حول وسم النبيذ المنتج في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المتوقع ان يشمل هذا الحكم منتجات اخرى تصنع في المستوطنات.

وبموجب الحكم ستقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات لتعكس سياسات كندا والتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات .