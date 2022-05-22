مسؤولون إسرائيليون: إيران نجحت في بناء قدرات استراتيجية في سوريا

وطن: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية" اعترافهم بـ"نجاح إيران في بناء قدرات استراتيجية في سوريا، ووضع صواريخ دقيقة على أراضيها، رغم الجهود الإسرائيلية".

وفي هذا الصدد، كانت وسائل إعلام إسرائيلية علّقت على زيارة الرئيس السوري إلى إيران في الـ 8 من أيار/ مايو الماضي، معتبرة أن "الحلف الإيراني السوري سوف يبقى وحتى يزداد قوة".

وأشار موقع "زمان إسرائيل" في تقرير إلى أن "طهران بدت في الأشهر الأخيرة أكثر شجاعة بطريقة لم تكن عليها من قبل"، معتبراً أن "إيران وحزب الله يحاولان وينجحان في إيجاد طرق إبداعية للالتفاف على التحدي الذي تمثّله المعركة بين الحروب".

ورأى التقرير أن "التزام الرئيس السوري بشار الأسد لم يتضاءل ولم يتراجع على مدى السنوات في أعقاب الهجمات الإسرائيلية فحسب، بل اشتد أيضاً".

وأشار إلى "تزايد نشاط المنظومة الدفاعية للصواريخ السورية، الأمر الذي يهدد إسرائيل نفسها، لكون هذه الصواريخ (خاصة صواريخ SA-5) أصبحت في طيرانها نوعاً من أنواع صواريخ أرض - أرض، وقد سبق أن سقطت في مناطق مختلفة في إسرائيل".

وقال موقع "زمان إسرائيل": "العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج، مستعدة لإعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى أسرة الشعوب. وهذا يعزّز شرعيته التي يمكن أن تتحدّى نشاط إسرائيل في سوريا في المستقبل".

وفي ما يتعلق بـ"إسرائيل"، يرى الموقع الإسرائيلي أن "التغيير الذي يحدث في إيران قد يؤدي أيضاً إلى تغيير في سياسة الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية"، ويشير إلى أن "هناك محاولة من قبل إيران وحزب الله لإعادة رسم ميزان الردع بينها وبين "إسرائيل" والولايات المتحدة.

(الميادين)