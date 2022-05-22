محمد أحمد سالم يكتب لـوطن: آلو .. حد سمعني؟!



- يقول الكواكبي: "الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: أنا الشر، وأبى الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمى الضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي وحياتي فالمال المال المال"

- الجالسون على المنصة، لم يخرجوا من مصانع سياسية، ولا من مدارس فكرية، ولا شلبية. ولا حتي مخيمات تدريب شعبية، ولم يأتوا بانتخابات وإرادة جماهيرية، لهذا كلامهم أقرب للخيال، ولغتهم تجافي الواقع، وعدم الرؤية مشكلة، لكن الكارثة الكبرى عدم الرغبة في الرؤية! بمعنى استمرار الهمبكة.

ومستمرون في مواقعهم بالمخالفة للقانون، رغم تجاوزهم سن ما بعد التقاعد! .. يتم تبادل الموقع؛ نحن في زمن " أعادة التدوير". أعاده تدوير الورق والكرتون، أعاده تدوير مخلفات بلاستيك ، أعاده تدوير لأصحاب المصالح.

- على آي حال.. يا بخت من بات مشلوح ولا بات شالح؛ وبالتالي .. بل من حكم الواجب عليك، وانت بتدفع لازم تضحك، وانت بتتسرق اضحك، و حضرتك رقم ثابت في سجلات الجباية المتوحشة اضحك، في الكهرباء اضحك، في دوائر واوكار الجباية المختلفة اضحك، في دوائر الضرائب والخرائب الضالة الغير قانونية.. اضحك، في نهش لحمك الحي على ابواب المعابر المختلفة. المتخلفة برضوا.. اضحك..

- ضاعت آمالك وتفرقت أموالك.. بأي حال، ثم السقوط في حالة إحباط، بعد تبدد الآمال وحلول اليأس محل الرجاء، وهي حالة لا نرجوها لأحد، لأنها والعياذ بالله تذهب بعقل المرء وتطيح بحلمه.. وقد جاء في قول الأقدمين: "يا واكل ببلاش، امسح إيدك ولا تنساش" غير أن النصيحة الواجبة.. أضحك

- لم يكتف المتجهم بابتزاز شخص واحد ، فأخذ البلد مقاولة .. أضحك !! و لا تحاول طرد صورة تلك الممرات الوزارية الخرسانية الكئيبة التي لا صوت يعلو فيها فوق أصوات همهمات وتأوهات واهات دافعي الجبايات .. أضحك، وانت بين اصوات وزعيق الجباة الجبابرة العتاه .. أضحك، حيث الكل يبدوا متحالفا بإخلاص من أجل تجسيد أبشع المعاني الممكنة لكلمة خراب .. خراب مش عادي؟ وليس أي خراب، إنما خراب مستعجل؛ ضروري تضحك.. خل ابتسامتك .. اعرض من خيبتنا.

- اضحك في كل شبر من أروقة الدوائر الميمونة. برغم من تجهم وغضب وعصبية السادة.. مفروض تضحك، بجانب انعدام المهنية..و أصحاب القرارات العشوائية. أضحك، جفاء وغلظة ومهنية منقوصة، واجب تضحك، تشعر أن هناك شعارا غير منطوق يسود في الدائر سوف يظهر بك للعلن في حالة قررت حضرتك تبكي ..تَشَكَّي!! أنهم يرتزقون كلما زادت المظالم بين الناس!! و معتمدين على أن أحدا لن يجرؤ - يلجأ للشكوى والتظلم، لا تنفجر في سخطك، اكظم غيظك.. وأضحك، لو تحملته انت فلن يتحمله الاخر، لك أن تختار؟!! حالك يصعب علي المنافق قبل الكافر .. أضحك، تختفي داخل المبني القبيح والدائرة تفيض قبحها على كل ما حولها حتى صار المكان كله قبيحا.. أضحك.

- على آي حال، الذي يريد حقا من الله تعالي أن يوقع أقصى العقوبة على من يحكموننا ولا يديرون شؤن الناس .. ليس عليه أن يجتهد كثيرا في الدعاء عليهم، عليه فقط ان يدعو الله أن يعطيهم على قد نياتهم، ويترك الباقي على ربنا سبحانه وتعالى.

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .