مركزية فتح تتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالانضباط والالتزام بالأطر الحركية

وطن: بحثت اللجنة المركزية لحركة فتح عددا من القضايا الداخلية المتعلقة بالحركة، واتخذت عددا من القرارات التي تتعلق بالانضباط والالتزام بالأطر الحركية داخل حركة "فتح"، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل حول تلك القرارات.

جاء ذلك خلال اجتماع للمركزية في مدينة رام الله لاستكمال متابعة بقية القضايا الميدانية والداخلية.

وكان عدد من كوادر اقليم فتح في رام الله على رأسها أمين سر اقليم رام الله والبيرة موفق سحويل تقدم باستقالته للتعبئة والتنظيم بالحركة على خلفية هزيمة حركة الشبيبة الفتحاوية في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي جرت الأربعاء الماضي.

وفي ذات السياق، بحثت "مركزية فتح" تطورات الأوضاع الميدانية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة في الحرم القدسي الشريف، وآخرها قرار محكمة الاحتلال مساء اليوم السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك ترديدهم لصلواتهم التلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى.

وحذرت اللجنة المركزية من السماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة، في الـ 29 من شهر أيار الجاري، واعتبرتها استفزازا عدوانيا وجزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتندرج في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها ومحاولة إلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها.

وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تبعات هذا القرار التصعيدي ومخاطره على الأوضاع برمتها، داعية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه المسيرة ورفع علم فلسطين عاليا.