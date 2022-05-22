إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة

وطن: أصيب 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة بحروق، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت المصادر، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.

وكان عدد من المستوطنين اقتحموا القرية في وقت سابق مساء اليوم، واعتدوا على فتيين، ما أدى لإصابتهما، أحدهما في منطقة الرأس نقل إثرها إلى مستشفى في نابلس، فيما حاولوا اختطاف الآخر.