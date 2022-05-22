نقابة خدمات الإسعاف تعلن العصيان الإداري الكامل باستثناء الحوادث والكوارث والإصابات الأمنية





وطن: أعلنت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في فلسطين العصيان الإداري الكامل والشامل في كافة مراكز الإسعاف على امتداد الوطن والذي يتضمن الامتناع عن تقديم خدمة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل باستثناء الأحداث والإصابات الأمنية والكوارث الطبيعية مع التواجد داخل المراكز ردا على اجراءات الجمعية.

وأضافت الجمعية لـوطن، أن تطبيق هذا الإجراء يبدأ مساء اليوم الساعة العاشرة، كما ستبدأ النقابة اعتصاما مركزيا ومفتوحا أمام مقر الجمعية، يوم الثلاثاء القادم الساعة 11 صباحا، ويسبقه اعتصام يوم الاثنين لأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، إلى جانب التجهيز للاعتصام المركزي امام الجمعية.

وحملت النقابة، إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن تبعات الإجراءات التصعيدية.

وأكد الناطق باسم النقابة أسامة السويطي لـوطن، أن القرار يشمل كافة مركبات الإسعاف في فلسطين، سواء التي تتبع جمعية الهلال الأحمر أو المركبات الخاصة او التي تتبع المشافي باستثناء القطاع الحكومي.

وقال إن الجمعية أصدرت مؤخرا 11 قرار فصل تعسفي جديد بحق موظفين من الجمعية، حيث أصبح عدد الموظفين الصادر بحقهم قرارات فصل تعسفي 45 موظفا.

وأشار إلى أن النقابة أبدت كل المرونة واعطت كل الفرصة للوصول الى حل مع إدارة الجمعية لكن دون جدوى.

وأوضح أن مطالب النقابة تتلخص بوقف الفصل التعسفي وإعادة المفصولين إلى عملهم، وتطبيق الحقوق بما هو ساري على القطاع الصحي الفلسطيني.