"التربية" تطلق فعاليات مهرجان الطفولة المركزي الأول "إبداع الطفولة"

وطن: أطلقت وزارة التربية والتعليم، وبالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الطفولة المركزي الأول بعنوان: "إبداع الطفولة"، وذلك على مسرح قصر رام الله الثقافي، إذ يهدف؛ لتوفير فرصة لعرض وإبراز مواهب وإبداعات رياض الأطفال الحكومية والخاصة.

جاء ذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني الذي أكد اعتزازه بالجهود المبذولة من مشرفات رياض الأطفال والمربيات، موضحاً أن استحداث إدارة عامة لرياض الأطفال يندرج في إطار جعل الاهتمام بالطفولة المبكرة شأناً محكوماً بالاستدامة.

وحضر فعاليات المهرجان؛ المدير الوطني لمؤسسة الرؤية العالمية لورين تايلور، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وحشد من الأسرة التربوية، والطلبة وذويهم.

وأكد الخضور في كلمته؛ أن هذا المهرجان يبرهن على اهتمام الوزارة بتطوير العملية التعليمية، لافتاً إلى أن المهرجان يصنع الأمل ويبعث الفرح في نفوس الطلبة والأطفال، مشيداً بالشراكة مع الرؤية العالمية في تطوير قطاع رياض الأطفال، داعياً إلى تكثيف النشاطات التي تستهدف إبراز إبداعات الطلبة وتمكينهم.

بدورها، أعربت تايلور عن سعادتها بهذا المهرجان، مشيرةً إلى أهمية البرامج التي تنفذها الرؤية بالشراكة مع الوزارة، مؤكدةً أيضاً أهمية برنامج "جذور التعليم" الذي يوظفه المعلمون في رياض الأطفال؛ لخلق بيئة مساعدة للأطفال وتعزيز النظام التعليمي.

وتخلل المهرجان عديد الفقرات الفنية والتراثية المتنوعة التي قدمها طلبة رياض الأطفال المشاركة من مختلف المديريات.