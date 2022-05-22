فيديو وصور | فلسطينية ترفع علم فلسطين وترفض مصافحة بلينكن في حفل تخرجها من جامعة جورج تاون

وطن: أحرجت الطالبة الفلسطينية نوران الحمدان، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ورفضت مصافحته أمام الملأ خلال حفل تخرج في جامعة جورج تاون الأمريكية، ورفعت الطالبة عند صعودها منصة التخريج علم فلسطين.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للطالبة فلسطينية وهي تصافح القائمين على الحفل أثناء تسلمها شهادة التخرج الجامعية، لتمر من أمام الوزير بلينكن وترفض مصافحته، وتسمعه كلاما ناقدا لسياسات الإدارة الأمريكية.

كما رفع الخريجون صورا للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها قناص إسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين قبل اقل من أسبوعين.