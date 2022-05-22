رئيس وزراء الاحتلال يعلن تأييده مسيرة المستوطنين في القدس المحتلة

وطن- قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الاحد بانه يؤيد مرور مسيرة الاعلام التي يستعد المستوطنون لتنظيمها في مدينة القدس بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال المدينة المقدسة بانه يؤيد مرور هذه المسيرة من باب العامود بالقدس المحتلة.

وقال بينت: "دائمًا تمر المسيرة عبر باب العامود، ورئيس الوزراء السابق استجاب لضغوط حماس العام الماضي ومنعها من المرور، ولكن هذه المرة سنسمح لها بذلك وفق موافقة المسؤولين عن ذلك".

وتثير قضية مسيرة الاعلام التي يستعد المستوطنون لتنظيمها جدلا داخل حكومة الاحتلال، في وقت حذرت فيه حركتا حماس والجهاد الاسلامي الاحتلال من المساس بالمسجد الاقصى ومدينة القدس.

واكد هنية في كلمة له اليوم الاحد بان المقاومة ستواجه مسيرة الاعلام واي عربدة في شوارع المدينة المقدسة او اي مساس بالمسجد الاقصى.