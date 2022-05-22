الاحتلال يفرج عن الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر من النقب بشرط الحبس المنزلي

وطن: أفرجت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، عن الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر (21 عاما)، من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وهي طالبة في كلية الصيدلة بجامعة بئر السبع، بعد نحو أسبوع ونصف من اعتقالها، من قبل شرطة الاحتلال من جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين.

وصدّقت محكمة الاحتلال في بئر السبع الاتفاق بين النيابة العامة ومحامي الدفاع عن أبو قويدر، شحدة ابن بري، شرط أن تبقى رهن الحبس المنزلي لمدة أسبوعين، وعدم استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي.

وصرح المحامي ابن بري أن "تهم التحريض الموجهة ضد الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر، بالإضافة إلى مواد التحقيق، لا ترتقي لتقديم لائحة اتهام، وأحاول اقناع النيابة بذلك".

ومددت المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم الخميس الماضي، اعتقال أبو قويدر لأربعة أيام إضافية، بعد أن ردت، يوم الثلاثاء الماضي، استئنافها. ونسبت النيابة للطالبة أبو قويدر شبهات تتعلق بـ"التحريض على دولة إسرائيل".

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت، مساء الخميس قبل الماضي، طالبتين فلسطينيتين من جامعة "بن غوريون" ببئر السبع، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، إذ بعد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر، تم اعتقال الطالبة هتاف الهزيل من جامعة بئر السبع في النقب، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأطلق سراح الأخيرة بعد التحقيق معها.

واعتقلت شرطة الاحتلال، صباح يوم الأحد الماضي، عضوي سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في الشيخ مؤنس، نمر أبو أحمد وأحمد جبارين، والطالب الناشط، رامي خطيب، قبيل بدء برنامج مراسيم الذكرى الـ74 لبدء نكبة الشعب الفلسطيني، في مدخل جامعة تل أبيب. وأطلق سراحهم لاحقا.

وشهدت بلدات فلسطينية في الداخل المحتل وجامعات وكليات، في اليومين الماضيين، وقفات منددة بجريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

(عرب 48)