الاحتلال يحكم على أسرى نفق الحرية الستة بـ 5 سنوات اضافية و 4 سنوات على أربعة ساعدوهم

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال اليوم الاحد حكما بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، على أسرى سجن جلبوع الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق كانوا حفروه في زنزانتهم.

وصدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامات مالية بقيمة 2,000 شيكل لكل منهم بحجة انهم ساعدوهم في عملية الفرار.

وقال المحامي خالد محاجنة، فور انتهاء جلسة المحكمة، إن "الأحكام الصادرة بحق الأسرى غير عادلة، وهي نموذج للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

ونظرت المحكمة في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفر دان قضاء جنين، ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن الأسرى الستة من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.