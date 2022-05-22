هيئة الاسرى: الاسيران موفق عروق ووليد دقة يتعرضان لجريمة اهمال طبي ممنهجة

وطن: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها ونقلاً عن محاميها الهيئة كريم عجوة عن أسيرين مرضين يقبعان في معتقل " عسقلان"، تحتجزهما سلطات الاحتلال بظروف صحية مأساوية وصعبة للغاية، ويتعرضان لانتهاكات طبية تمارسها سلطات الاحتلال بحقهما بشكل واضح ومتعمد، ما أدى إلى تفاقم خطير في وضعهما الصحي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأسير موفق عروق (79 عاماً) من بلدة يافة الناصرة، يعاني من ضعف كبير في بالنظر في العين اليمنى، حيث أصبح لا يرى فيها بدرجة كبيرة حسبما أفاد، وبحاجة لإجراء فحوصات وخصوصا لتلك العين، كما يشتكي من تعب دائم ودوخة مستمرة وفقد الكثير من وزنه، إلى جانب معاناته من مرض السرطان في الكبد والمعدة.

وأضافت أن الأسير عروق يعتبر من أكثر الحالات المرضية الصعبة القابعة في سجون الاحتلال نظراً لكبر سنه، والأوضاع الاعتقالية التي يُحتجز بها.

وأشارت أيضا الى أن الأسير وليد الدقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، والمعتقل منذ عام 1986، يعاني هو الاخر من عدة مشاكل صحية، من بينها خلل في النخاع الشوكي يؤدي إلى إنتاج دم أكثر من حاجة جسده، ما يجعله عرضة للإصابة بتجلطات الدم، عدا عن معاناته من مشاكل في التنفس،

ومؤخراً بات يعاني من التهابات في الرئة اليمنى، ورغم ما يشتكيه من آلام اكتفت عيادة المعتقل بإعطائه المسكنات بدون تقديم علاج ناجع له.

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورهم اللازم تجاه قضية الأسرى وبالأخص المرضى منهم.