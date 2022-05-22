الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من انحاء الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، ثمانية مواطنين من انحاء الضفة.

وطالت هذه الاعتقالات: الشابين محمد إبراهيم طقاطقة (22 عاما)، ويزن محمود طقاطقة (23 عاما )، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

ومن مخيم العين بمحافظة نابلس دهمت قوات الاحتلال منزل الاسير المحرر المحرر هلال شاهين، واعتقلت والده محمد شاهين، عندما لم تعثر على نجله هلال.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عوض جمعة حماد (45 عاما)، ومحمود ماهر حماد (19 عاما)، ومحمد عزت حماد (28 عاما)، وعبادة حسام حماد (29 عاما)، أثناء تواجدهم عند مدخل بلدة سلواد، شرق المدينة.

كما واعتقلت المواطن محمد عبد القادر نوفل، عند مدخل قرية راس كركر، غرب رام الله.

(المصدر- وفا)