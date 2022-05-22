لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية تثمن الجهود المبذولة للخروج من الازمة التي مرت بها العلمية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة

وطن:

شكرت لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية كل من دعم المبادرة المقدمة من اجل الخروج من الازمة التي مرت بها العملية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة.

وقالت لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية عبر بيان وصل وكالة وطن نسخة منه بانهم تابعوا باعتزاز عال التجاوب المسؤول من قبل دولة رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين وجموع المعلمين والمعلمات، وقبولهم ودعمهم للمبادرة المقدمة من الهيئة و المؤسسات والعمل الجاد على تنفيذ بنودها تمهيدا للخروج من الازمة التي مرت بها العملية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة.

وثمن البيان القرارات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية والتي اكدت حرصا عاليا على الطلبة والمعلمين والتي مهدت للقرارات المسؤولة باستئناف التعليم في جميع المدارس الحكومية وانهاء العام الدراسي وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده

كما وشكرت لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية القوى الوطنية والاسلامية التي دعمت المبادرة لشق طريقها للنجاح

ودعت الطلبة والمعلمين والمعلمات بضرورة العمل الجاد من اجل تعويض ما فات خلال الاسابيع الماضية

وفيما يلي نص البيان

تصريح صحفي صادر عن لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربويةوالنقابية

ابناءنا الطلاب بناتنا الطالبات معلمينا / معلماتنا تابعت الهيئة المستقلة والمؤسسات التربوية والاهلية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية باعتزاز عال التجاوب المسؤول من قبل دولة رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين وجموع المعلمين والمعلمات، وقبولهم ودعمهم للمبادرة المقدمة من الهيئة و المؤسسات والعمل الجاد على تنفيذ بنودها تمهيدا للخروج من الازمة التي مرت بها العملية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة. وثمن الموقعون على المبادرة القرارات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية والتي اكدت حرصا عاليا على الطلبة والمعلمين والتي مهدت للقرارات المسؤولة باستئناف التعليم في جميع المدارس الحكومية وانهاء العام الدراسي وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده . من جانب اخر فان المؤسسات القائمة على المبادرة وهي تشكر كل الفعاليات والقوى الوطنية والاسلامية التي دعمت المبادرة وساعدت في ان تشق طريقها للنجاح فانها تهيب بابنائنا الطلبة ومعلمينا ومعلماتنا العمل الجاد من اجل تعويض ما فات خلال الاسابيع الماضية ونعدكم ان نبقى واياكم يدا بيد للسير قدما بتطبيق ما تضمنته المبادرة لما فيه مصالح طلابنا وانصاف معلمينا .