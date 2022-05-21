لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية تثمن الجهود المبذولة للخروج من الازمة التي مرت بها العلمية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة

وطن: شكرت لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية كل من دعم المبادرة المقدمة من اجل الخروج من الازمة التي مرت بها العملية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة.

وقالت في بيان صدر عنها ووصل وطن نسخة منه، " ابناءنا الطلاب بناتنا الطالبات معلمينا / معلماتنا تابعت الهيئة المستقلة والمؤسسات التربوية والاهلية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية باعتزاز عال التجاوب المسؤول من قبل رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين وجموع المعلمين والمعلمات، وقبولهم ودعمهم للمبادرة المقدمة من الهيئة و المؤسسات والعمل الجاد على تنفيذ بنودها تمهيدا للخروج من الازمة التي مرت بها العملية التربوية خلال الاسابيع الاخيرة".

وثمن الموقعون على المبادرة القرارات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية والتي اكدت حرصا عاليا من الطلبة والمعلمين، والتي مهدت للقرارات المسؤولة باستئناف التعليم في جميع المدارس الحكومية وانهاء العام الدراسي وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده .

من جانب اخر، فإن "المؤسسات القائمة على المبادرة وهي تشكر كل الفعاليات والقوى الوطنية والاسلامية التي دعمت المبادرة وساعدت في ان تشق طريقها للنجاح فانها تهيب بابنائنا الطلبة ومعلمينا ومعلماتنا العمل الجاد من اجل تعويض ما فات خلال الاسابيع الماضية ونعدكم ان نبقى واياكم يدا بيد للسير قدما بتطبيق ما تضمنته المبادرة لما فيه مصالح طلابنا وانصاف معلمينا" .

