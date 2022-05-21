عضو ثوري "فتح" نصر الله ينفي لوطن قرار امناء سر حركة فتح ولجان اقاليم المحافظات الشمالية بتجميد العمل التنظيمي

وطن: نفى تسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح وممثل حركة فتح في القوى الوطنية والاسلامية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول اتخاذ امناء السر ولجان اقاليم المحافظات الشمالية لحركة فتح قرارا بتجميد العمل التنظيمي .

وقال نصرالله لوطن، ان ما يتم تناقله هو اخبار "فيسبوكية"، معتبرا ان هناك اطر رسمية للحركة لم تصلها الاستقالات،مضيفا ان بعض امناء السر واعضاء لجان الاقاليم نفوا الاستقاله اثناء الاتصال بهم

هذا وكانت أخبار انتشرت تتعلق بأن امناء سر حركة فتح ولجانها التنظيمية في المحافظات الشمالية قد وجوهوا رسالة الى الرئيس عباس بصفته رئيس حركة فتح واعضاء اللجنة المركزية للحركة حول قرار اتخذ بتقديم استقالتهم احتجاجا على نتائج الانتخابات "البلديات، النقابات، والجامعات " والتي كان اخرها الخسارة الكبيرة التي منيت بها حركة الشبية الطلابية التابعة لحركة فتح امام الكتلة الاسلامية التابعة لحركة حماس في انتخابات اتحاد مجلس الطلبة لجامعة بيرزيت.